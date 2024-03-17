Очередь выросла в Минске на участке для голосования на выборах президента

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Большая очередь из российских граждан собралась возле здания посольства России в Минске, где работает избирательный участок на выборах.
Очередь из желающих проголосовать на выборах президента россиян стала собираться утром после того, как в посольстве в 8:00 открылся избирательный участок.
В посольстве организованы несколько десятков мест, где члены избирательной комиссии принимают документы россиян и выдают им бюллетени для голосования. На участке стоят кабинки для голосования и урны.
В этом году особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности, вследствие чего вход на избирательный участок возможен только после прохождения досмотра, который проводится очень быстро.
Избирательные участки на выборах президента России сформированы во всех белорусских областных центрах. Голосование сегодня завершится в 20:00 вечера.