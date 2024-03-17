Посол РФ: «Голосование идет хорошо, граждане проявляют высокую сознательность»

«Сегодня был открыт избирательный участок в посольстве и как мы видели, огромное количество людей стоят в очереди и очень многие уже проголосовали. Есть, конечно, и неприятные моменты, но в любом случае, это не останавливает тот порыв людей, который мы с вами видели. Голосование очень хорошо идет, это показывает высокую гражданскую сознательность граждан Российской Федерации которые живут здесь, в Республике Молдова», — отметил дипломат.