Посол РФ: «Голосование идет хорошо, граждане проявляют высокую сознательность»

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik.Посол России в Молдове Олег Васнецов рассказал Sputnik Молдова о ходе голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Кишиневе.
«Сегодня был открыт избирательный участок в посольстве и как мы видели, огромное количество людей стоят в очереди и очень многие уже проголосовали. Есть, конечно, и неприятные моменты, но в любом случае, это не останавливает тот порыв людей, который мы с вами видели. Голосование очень хорошо идет, это показывает высокую гражданскую сознательность граждан Российской Федерации которые живут здесь, в Республике Молдова», — отметил дипломат.
В столице Молдовы избирательный участок № 8204 открылся в консульском отделе посольства РФ, он начал работу в восемь утра по кишиневскому времени. Еще до открытия участка перед зданием посольства уже стала формироваться очередь из желающих принять участие в голосовании.
Ранее российские дипломаты отметили, что рассчитывают на содействие властей Молдовы в обеспечении спокойной атмосферы голосования на выборах президента РФ.
Несмотря на обращение России к Молдове с просьбой открыть несколько избирательных участков для голосования на выборах президента РФ, власти страны разрешили открыть только один — на территории российского посольства в Кишиневе.