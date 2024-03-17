Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Явка на выборах в Кемеровской области превысила 91 процент

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Общая явка на выборах президента РФ в Кемеровской области на 13.00 мск превышает 91%, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Источник: © РИА Новости

Согласно информационному табло в пресс-центре ЦИК в Москве, явка избирателей в регионе по состоянию на 13.00 мск составила 91,29%.

Голосование на выборах президента РФ в этом году проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.