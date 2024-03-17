Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии

«По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года в штаб-квартиру МИД в связи с рядом недавних заявлений российской стороны. Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.