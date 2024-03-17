Посла России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии

«По просьбе министра иностранных дел Луминицы Одобеску посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван утром 17 марта 2024 года в штаб-квартиру МИД в связи с рядом недавних заявлений российской стороны. Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
В частности, речь идет об обращении посольства России к «горячим румынским головам», в котором дипломаты призывают Бухарест отказаться от мечты вернуть «румынское золото».
Ранее депутаты Европейского парламента в своей резолюции потребовали от России вернуть Румынии ее «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, переданные румынскими властями на хранение в 1916—1917 годах.
Власти Румынии вывезли в годы Первой мировой войны в Россию ценности, включая золотой запас (по данным румынской стороны, 91,5 тонны чистого золота), предметы культуры, архивы. Часть ценностей была возвращена Румынии в 1935 и 1956 годах. В 2003 году Россия и Румыния создали совместную комиссию по вопросам, в том числе связанным с прояснением ситуации вокруг румынского золота.