В Новосибирской области явка на выборах превысила 56%

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта, проголосовать на избирательных участках можно с 8 до 20 часов. На высший пост претендуют четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин, Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР).Также ранее сообщалось, что в Новосибирской области на избирательных участках усилили меры безопасности.