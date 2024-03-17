Наблюдатели не выявили нарушений на участках в ЛНР

«Сегодня третий день голосования, наши наблюдатели находятся на своих избирательных участках. На данный момент также работает и штаб общественного наблюдения, мониторинговая группа, группа реагирования. Что касается мониторинговой группы, нарушений на данный момент не выявлено», — сообщил Коваленок.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.