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Наблюдатели не выявили нарушений на участках в ЛНР

ЛУГАНСК, 17 мар — РИА Новости. Наблюдатели к середине третьего дня голосования на выборах президента РФ не выявили нарушений на избирательных участках в ЛНР, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в ЛНР Сергей Ковалёнок.
Источник: © РИА Новости

«Сегодня третий день голосования, наши наблюдатели находятся на своих избирательных участках. На данный момент также работает и штаб общественного наблюдения, мониторинговая группа, группа реагирования. Что касается мониторинговой группы, нарушений на данный момент не выявлено», — сообщил Коваленок.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.