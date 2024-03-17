Выборы президента в Приморье завершились с рекордной явкой

В Приморье завершилось голосование на выборах президента. В 20.00 закрылись все избирательные участки. При этом явка избирателей на выборах оказалась рекордной за все годы.
По состоянию на 18.00 воскресенья к урнам для голосования пришли 1 023 006 приморцев. Явка составила 71,45 процентов от числа приморцев, внесённых в списки для голосования. Данные о количестве проголосовавших на 20.00 в крайизбиркоме обещают обнародовать ближе к полуночи по владивостокскому времени.
В 2018 году этот показатель составлял 61 процент, а в 2012-м — 64. Уже сейчас понятно, что эти рекорды перекрыты.
Активнее всего избиратели голосовали в Находке, Кировском районе и в Большом Камне. Здесь явка превысила 80 процентов. А меньше всего избирателей пришли к урнам для голосования в Надеждинском районе.
Впервые голосование на выборах президента в этом году проходило в три дня.