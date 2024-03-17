Выборы президента в Приморье завершились с рекордной явкой

По состоянию на 18.00 воскресенья к урнам для голосования пришли 1 023 006 приморцев. Явка составила 71,45 процентов от числа приморцев, внесённых в списки для голосования. Данные о количестве проголосовавших на 20.00 в крайизбиркоме обещают обнародовать ближе к полуночи по владивостокскому времени.