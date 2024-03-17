Выборы-2024 в Хабаровском крае стали рекордными по чистоте и прозрачности

В Хабаровском крае сегодня в 20 часов закрылись все участковые избирательные комиссии на выборах президента России, начался подсчёт итогов. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» попросил руководителя Общественной палаты Хабаровского края Галину Кононенко прокомментировать важнейшее для России событие.
— Эту выборную компанию, проходившую три дня, могу охарактеризовать как рекордную по чистоте и прозрачности, — сказала Галина Кононенко. — Об этом говорит тот факт, что к нам в мониторинговый центр не поступило никаких обращений и ни одной жалобы, а та информация, которая приходила, не находила своего подтверждения. Это чёткое подтверждение — выборы у нас действительно чистые, открытые и прозрачные. Как отметила Галина Кононенко, в Хабаровском крае на избирательных участках все три дня работали около полутора тысяч наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Хабаровского края, подготовленных заранее. Функционировал штаб общественного наблюдения за выборами и на каждом УИК наблюдатели отмечали доброжелательную обстановку и хорошо организованную работу.
— Два исключения, случившихся сегодня, подтвердили правило: это когда телефонные террористы сообщили о заминировании двух участков, — продолжает Галина Кононенко. — Эта информация потребовала принятия оперативных действий и их четко осуществили члены избирательных комиссий, и это отметили наблюдатели этих участков. Сохранность документов полностью обеспечена, после проверки участков специальными службами работа была возобновлена и никаких нареканий со стороны наблюдателей высказано не было.
Многие граждане, принявшие участие в выборах, особо выделили доброжелательную обстановку на большинстве участков, праздничную атмосферу. На некоторых УИК выступали творческие коллективы со своими художественными номерами, прощли выставки детских рисунков, кое-где была организована торговля кондитерскими изделиями.
— Создавались условия для того, чтобы каждый наш житель Хабаровского края, придя на избирательный участок, почувствовал ту благоприятную и доброжелательную атмосферу, которую создавали избирательные комиссии, — сказала она. — В части наблюдения у нас еще был использован дополнительный инструмент, это Центр общественного наблюдения с видеостеной, куда были подключены 388 избирательных участков. Мониторинг осуществлялся силами волонтеров наших вузов, студентами юридических факультетов. Подводя общий итог, можно сказать, что, используя все инструменты общественного наблюдения, сформировалась картина полного соблюдения законодательства на избирательных участках. Открытость демонстрировалась во все три дня голосования — тем самым можно с абсолютной уверенностью сказать, что выборы прошли у нас честные, чистые, открытые и легитимные.