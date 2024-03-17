Выборы-2024 в Хабаровском крае стали рекордными по чистоте и прозрачности

— Эту выборную компанию, проходившую три дня, могу охарактеризовать как рекордную по чистоте и прозрачности, — сказала Галина Кононенко. — Об этом говорит тот факт, что к нам в мониторинговый центр не поступило никаких обращений и ни одной жалобы, а та информация, которая приходила, не находила своего подтверждения. Это чёткое подтверждение — выборы у нас действительно чистые, открытые и прозрачные. Как отметила Галина Кононенко, в Хабаровском крае на избирательных участках все три дня работали около полутора тысяч наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Хабаровского края, подготовленных заранее. Функционировал штаб общественного наблюдения за выборами и на каждом УИК наблюдатели отмечали доброжелательную обстановку и хорошо организованную работу.