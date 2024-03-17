В Челябинской области явка на выборы президента составила почти 70%

Как ранее сообщал «МК-Челябинск», Южный Урал стал лидером по онлайн-голосованию. Этот способ выбрали почти 9% избирателей. Отметим, что эксперты указывают на большое количество атак на ресурсы ДЭГ — с момента голосования их было около 280 тысяч.