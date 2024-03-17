В Челябинской области явка на выборы президента составила почти 70%

Более 1 780 000 южноуральцев проголосовали, с учетом дистанционных технологий.
Как ранее сообщал «МК-Челябинск», Южный Урал стал лидером по онлайн-голосованию. Этот способ выбрали почти 9% избирателей. Отметим, что эксперты указывают на большое количество атак на ресурсы ДЭГ — с момента голосования их было около 280 тысяч.
Проголосовать можно до 20.00. Южноуральцы приходят на избирательный участки целыми семьями. Например, главный врач челябинской станции переливания крови считает, что к выборам, как и к донорству, нужно приучать с детства.