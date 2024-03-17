Всей семьей проголосовал в Красноярске Герой России Евгений Кудинов

Он рассказал, что визит на избирательный участок отложил на последний день голосования, потому что надо было съездить в гости к маме в Уяр. В том, что голосовать на выборах президента страны надо, нисколько не сомневался, считает это — гражданский долг каждого. На участке представители избирательной комиссии тепло встретили Евгения с семьей — поблагодарили его за ответственность и за мужество, проявленное в зоне СВО.