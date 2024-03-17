Под Воронежем члены избирательной комиссии оседлали коня и пони

Оригинальное видео разместили на странице территориальной избирательной комиссии Семилукского района. На нем две сотрудницы едут на коне и пони. У одной из них (той, которая на пони) к седлу прикреплена переносная урна для голосования. Очевидно, так легче добраться до избирателей в отдаленных селах, желающих сделать свое волеизъявление на дому.
Видео подписали оптимистично: «Участковая комиссия всегда на коне!».
Напомним, по данным на 12.00 воскресенья, 17 марта, на выборах Президента проголосовали уже 64,67% избирателей Воронежской области.