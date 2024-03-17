Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране

«Очень положительные впечатления от выборов. Это были выборы, которым можно поучиться другим странам: было видно четкое старание государства в помощи организации выборов, чтобы каждый гражданин понимал, что-то, что будет проявлять каждый гражданин, будет действительно зарегистрировано и зачтено», — рассказал он РИА Новости.
Он отметил, что гордится приглашением стать наблюдателем на президентских выборах в РФ и хотел бы, чтобы в его стране таким же образом проходили выборы, как в России. По его словам, в некоторых странах граждане не хотят идти голосовать, так как понимают, что их мнение не услышат, но в России ситуация обстоит иначе.
«Я пытался что-то обнаружить (нарушения — ред.), у меня есть опыт проведения, участия в выборах. Я сам лично участвовал в выборах в Греции, могу проанализировать. Честно Вам говорю, от всего сердца говорю, что ничего не видел такого», — добавил собеседник.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в ряде регионов страны, в том числе в Пермском крае.
В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят порядка 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске.