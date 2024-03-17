Наблюдатель из Греции желает таких выборов своей стране

Он отметил, что гордится приглашением стать наблюдателем на президентских выборах в РФ и хотел бы, чтобы в его стране таким же образом проходили выборы, как в России. По его словам, в некоторых странах граждане не хотят идти голосовать, так как понимают, что их мнение не услышат, но в России ситуация обстоит иначе.