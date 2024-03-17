Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России

Фадеев проголосовал очно в одной из московских школ.
«Я думаю, что сегодня в этих условиях проведения СВО, эти выборы чрезвычайно важны. Особенно важно, сколько людей придет голосовать», — сказала он журналистам.
Фадеев отметил в качестве примера высокую явку в Белгородской области.
«Это очень важно, что люди показывают важность для них выборов, этим они доказывают легитимность общественно-политической системы, этим они демонстрируют, что они согласны с тем курсом, который сегодня проводит наша страна, и согласны с тем, как работает политическая система нашей страны», — подчеркнул он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.