Глава СПЧ Фадеев проголосовал на выборах президента России

«Это очень важно, что люди показывают важность для них выборов, этим они доказывают легитимность общественно-политической системы, этим они демонстрируют, что они согласны с тем курсом, который сегодня проводит наша страна, и согласны с тем, как работает политическая система нашей страны», — подчеркнул он.