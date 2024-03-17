МИД РФ: решительно осуждаем попытку поджога консульского отдела посольства в Кишиневе

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. В МИД России отреагировали на инцидент, произошедший в первой половине дня у здания посольства РФ в Кишиневе, где начал работу участок для голосования на выборах президента России.
Напомним, неизвестный перебросил емкость с зажигательной смесью через ворота посольства. Поджигатель был задержан карабинерами. Допуск людей на участок был временно прекращен, пострадавших нет. Примерно через полчаса участок возобновил работу.
«Решительно осуждаем попытку поджога консульского отдела посольства России в Кишиневе. Ожидаем справедливого и сурового наказания “огнеметателя”. Благодарим граждан за активную гражданскую позицию и сознательность. Несмотря ни на какие провокации, голосование на участке продолжается в штатном режиме. Отмечаем высокую активность и большое число желающих принять участие», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.
По официальному сообщению полиции Молдовы, попытку поджога совершил мужчина 54 лет, «он идентифицирован, и в настоящее время находится в инспекторате полиции для опроса и документирования».
В полиции уточнили, что правонарушитель является гражданином Республики Молдова, но заявил, что также является гражданином Российской Федерации, «что предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов».
В столице Молдовы избирательный участок № 8204 открылся в консульском отделе посольства РФ, он начал работу в восемь утра по кишиневскому времени. Еще до открытия участка перед зданием посольства уже стала формироваться очередь из желающих принять участие в голосовании.
Ранее российские дипломаты отметили, что рассчитывают на содействие властей Молдовы в обеспечении спокойной атмосферы голосования на выборах президента РФ.