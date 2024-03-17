Явка на выборы президента в Иркутской области достигла 59,91%

По данным на 18.00 17 марта в Иркутской области явка на выборы президента России составила 59,91% — проголосовали 1 090 998 человек. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.
— В лидерах по явке Баяндаевский (80,85%), Нукутский (79,96%) и Эхирит-Булагатский (79,57%) районы, — говорят в избиркоме.
Так, меньше всего явка зафиксирована в Усть-Кутском (54,18%), Шелеховском (54,51%) и Тайшетском (54,61%) районах.
В Иркутске свой голос отдали 55,89% избирателей, в Ангарском городском округе — 54,81%, в Братске — 58,15%.
Ранее сообщалось, что в Черемхово проголосовать на выборах президента пришел легендарный российский летчик-космонавт, Герой России Александр Полещук.