Побит рекорд по явке на президентских выборах в Свердловской области

По данным на 15:00 17 марта на участки пришли 65,24% избирателей. Об этом сообщили в свердловском избиркоме.
«На 15.00 17 марта общая явка с учетом ДЭГ — 65,24% (от числа избирателей в регионе), явка по ДЭГ 93,25% (от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование)», — сообщили в облизбиркоме. Явка по Екатеринбургу составила 58,64%.
Как сообщает информагентство URA.ru, данные показатели стали рекордом. Наибольшая гражданская активность свердловчан была зафиксирована в 1996 году. Тогда на участки пришли 64% избирателей.
В воскресенье, 17 марта, проходит последний день голосования на выборах президента России. Избирательные участки закроются в 20:00. По итогам второго дня голосования явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составляла 56,12%.