Побит рекорд по явке на президентских выборах в Свердловской области

«На 15.00 17 марта общая явка с учетом ДЭГ — 65,24% (от числа избирателей в регионе), явка по ДЭГ 93,25% (от числа принятых заявлений на дистанционное электронное голосование)», — сообщили в облизбиркоме. Явка по Екатеринбургу составила 58,64%.