Паломники из Татарстана проголосовали в Джидде

«Более 100 паломников из Татарстана, совершающих в дни Рамадана обряды малого хаджа — умры в Мекке, сегодня выехали в Джидду, чтобы принять участие в выборах президента России», — говорится в сообщении.
По информации ДУМ республики, гражданский долг хаджии из Татарстана исполнили в генконсульстве РФ в Джидде.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.