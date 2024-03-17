Без буфета, но безопасно: выборы президента России проходят в Минске

Почти каждый второй избиратель, пришедший в российское посольство на выборы, обязательно делал селфи или просил окружающих сфотографировать его. По логике после фото следующим пунктом программы должен быть буфет, но не в этот раз.
Безопасность прежде всего
Как пояснил корреспонденту Sputnik Беларусь председатель избирательной комиссии участка № 8042 (Посольство России) Петр Фролов, в этом году дипмиссия решила не организовывать буфет из соображений безопасности.
Меры безопасности в этом году усиленные. Как и в былые годы, чтобы получить бюллетень и проголосовать, нужно отстоять очередь (кстати двигается она довольно быстро).
Раньше эту очередь проверяли поверхностно. Фактически можно было показать российский паспорт и пройти внутрь посольства.
Сейчас ситуация совсем другая. Угрозы терактов и провокаций вполне реальны. Поэтому у посольства дежурит больше нарядов белорусской милиции, чем ранее. У дипмиссии стоит и спецавтомобиль ОМОНа.
Организованны контрольно-пропускные пункты с досмотром, которые в Беларуси уже традиционны доя массовых мероприятий.
Все проходит штатно
Общаясь со СМИ, посол России в Беларуси Борис Грызлов, поблагодарил белорусскую сторону за содействие в обеспечении безопасности и обратил внимание, что далеко не везде власти идут навстречу. Например, в Южной Корее и Японии российские ноты по вопросам безопасности были проигнорированы.
В Беларуси все идеи штатно. Пока что есть данные только об одной угрозе: поступило сообщение о минировании Генконсульства РФ в Бресте, но оно оказалось ложным.
«Мы видим, что озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку. Ну, это видно и по тому, как они обстреливают приграничные районы и даже были попытки захода на нашу территорию, которые были пресечены. Мы знаем, что распространяются листовки с угрозами, с угрозами как для членов избирательных комиссий, так и для голосующих граждан, в том числе был даже взрыв в пяти метрах от стены избирательного участка», — также рассказал посол.
Угрозы не работают
Попытки запугать избирателей не завершились успехом: люди активно идут на участки и в самой России, и в Беларуси.
В Минске для, кому исполнилось 18 лет и они впервые пришли на выборы, даже приготовили сувениры — кружки с изображением российской дипмиссии.
Кстати, в этом году известен не только возраст самого молодого избирателя, но и старейшего. В Беларуси это жительница Гомельской области Инна Николаевна Калачева. Ей исполнилось 103 года. За плечами многое, в том числе боевые действия во время Великой Отечественной войны в составе женского авиаполка. Для нее организовали надомное голосование.
Всего поступило 50 просьб (около 10 из них — в Минске) о таких выездах, и все они, как заверил Борис Грызлов, решено удовлетворить.
Некоторых пожилых людей и инвалидов, которым трудно передвигаться самостоятельно, на участки приводят родственники.
Вот заходит мужчина с пожилой матерью, на плечах большой флаг-триколор.
«Это традиция для меня. Всегда беру на выборы флаг. Это для меня праздник», — рассказал он корреспонденту Sputnik.
Зовут мужчину Сергей, и он живет в Беларуси уже более 30 лет. На вопрос о том, из какого российского региона происходит его семья, ответить затруднился.
«Да вы знаете, родители были военными. Где мы только не жили. Поэтому сложно сказать, откуда мы. Из России!», — пояснил Сергей.
Его тезка из Москвы пришёл на участок с маленькой дочкой Далюшей.
«Первый раз голосую не в России. Приехал в санаторий отдыхать. Вот пришел на участок. Летом тут у вас, конечно, намного лучше. Все цветет и солнце, зелень вокруг», — поделился москвич.
Организованно на автобусах подвозили работников российских компаний, среди них было и транспортное средство с эмблемой «Газпрома». Это для рабочих, которые строят знаменитый газпромовский объект на проспекте Независимости недалеко от Национальной библиотеки.
Наблюдатель со стажем
Конечно, на участке работают наблюдатели. Среди них — председатель общественного объединения «Движение Союз» Сергей Лущ. Не первый год он наблюдает за российскими выборами. Ранее Лущ ездил на участки в Россию, наблюдал за референдумами о присоединении к РФ в Крыму и Запорожской области. В посольстве в таком качестве он в первый раз. Впечатления позитивные.
«Действительно высокая явка избирателей и высокая активность очень. Много молодежи голосует… Никто не препятствует, не оказывает давление на избирателей. Мы не фиксировали каких-то инцидентов или нарушений действующего избирательного законодательства Российской Федерации», — констатировал наблюдатель.
Он согласился с тем, что в этом году усиленные меры безопасности предприняты не зря. Обстановка действительно сложная, и она, видимо, будет такой и в преддверии президентских выборов в Беларуси в 2025 году.
«Давление будет только усиливаться, нарастать. Обстановка в макрорегионе вряд ли близка к разрядке. Это касается не только спецоперации, проводимой Российской Федерацией…», — считает Лущ.