Без буфета, но безопасно: выборы президента России проходят в Минске

«Мы видим, что озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку. Ну, это видно и по тому, как они обстреливают приграничные районы и даже были попытки захода на нашу территорию, которые были пресечены. Мы знаем, что распространяются листовки с угрозами, с угрозами как для членов избирательных комиссий, так и для голосующих граждан, в том числе был даже взрыв в пяти метрах от стены избирательного участка», — также рассказал посол.