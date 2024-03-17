В третий день голосования на участки в Иркутской области активно идут пожилые люди

Проголосовать на выборах президента России для многих жителей Иркутской области, особенно для пожилых, — дело чести. Некоторые пожилые люди также голосуют на дому, для этого они или их близкие люди обращаются в участковую избирательную комиссию, но для большинства важно лично прийти на избирательный участок.