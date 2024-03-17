В третий день голосования на участки в Иркутской области активно идут пожилые люди

Проголосовать на выборах президента России для многих жителей Иркутской области, особенно для пожилых, — дело чести. Некоторые пожилые люди также голосуют на дому, для этого они или их близкие люди обращаются в участковую избирательную комиссию, но для большинства важно лично прийти на избирательный участок.
Например, на избирательный участок в деревне Новое Приречье пришел голосовать Иван Павлов, 1931 года рождения. Не смотря на возраст в 93 года, он считает, что в таком важном деле, как выборы, лучше личное участие.
Также лично прибыл на участок и проголосовал, несмотря на почтенный возраст Георгий Кривенко, почетный гражданин Нижнеудинского района, которому уже исполнилось 95 лет. Помог прийти на участок мэр Нижнеудинского района Анатолий Крупенев.
Напомним, выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») — выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идёт на выборы как самовыдвиженец.