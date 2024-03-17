Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми

ПЕРМЬ, 17 мар — РИА Новости. Международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми отметил, что много молодых людей приходит проголосовать на выборах президента России.
«Я также заметил, что много молодежи принимает участие в выборах, то есть будущее России и будущее мира в хороших руках. Сейчас о моих впечатлениях: первое, что хочу сказать, что выборы — свободные, справедливые, я не наблюдал, чтобы кого-то заставляли голосовать, кого-то принуждали сделать тот или иной выбор. Процедура голосования здесь аналогична процедуре голосования в Кении или других странах. Отмечу, что выборы проводятся на высоком уровне, тот, кто будет избран, будет законным президентом», — сказал международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми.
Он добавил, что Пермь является очень красивым городом.
Обсуждение организации избирательного процесса в Пермском крае состоялось в воскресенье на площадке региональной общественной палаты. По данным избиркома, в регионе насчитывается 1 971 044 избирателя (770 175 человек — в Перми).
В Пермский край для наблюдения за президентскими выборами прибыло 10 представителей Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции. За три дня они посетят около 20 избирательных участков в Перми и Краснокамске.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.