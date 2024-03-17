Наблюдатель из Кении рассказал о выборах в Перми

«Я также заметил, что много молодежи принимает участие в выборах, то есть будущее России и будущее мира в хороших руках. Сейчас о моих впечатлениях: первое, что хочу сказать, что выборы — свободные, справедливые, я не наблюдал, чтобы кого-то заставляли голосовать, кого-то принуждали сделать тот или иной выбор. Процедура голосования здесь аналогична процедуре голосования в Кении или других странах. Отмечу, что выборы проводятся на высоком уровне, тот, кто будет избран, будет законным президентом», — сказал международный наблюдатель из Кении Алекс Муигай Нджугуна после посещения избирательных участков в Перми.