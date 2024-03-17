В Приднестровье к 13:00 проголосовали более 13 тысяч россиян

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Явка проголосовавших на выборах президента РФ в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 12.00 (13.00 мск) составила 13 592 человека, передает агентство «Новости Приднестровья».
«Явка на 12.00 — 13 592 избирателя», — говорится в сообщении.
В Приднестровье открыто шесть избирательных участков: три в Тирасполе и по одному в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. «На 12.00 в Бендерах проголосовало 3240, в Тирасполе — 6812, в Рыбнице — 1704, Григориополе — 1836 человек», — отмечено в сообщении.
Перед участками образовались огромные очереди из желающих проголосовать, и с каждым часом они увеличиваются.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.