Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Международный наблюдатель из Бельгии во время видеосвязи с ЦИК РФ отметила, что большое количество молодых людей в Приморском крае участвует в голосовании на выборах президента России.
«Большая явка избирателей (в Приморском крае — ред.), и большое количество молодежи, которые приняли участие в выборах. Они, на наш взгляд, проявляли большое желание принять участие в этих выборах…. Мы не заметили какого-либо давления на молодых людей во время их волеизъявления. И мы не заметили никаких нарушений», — сказала наблюдатель.
Участки в Приморском крае закрылись в 20.00 (13.00 мск), явка, по данным местного избиркома, на 15.00 (08.00 мск) составила 66,59%. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Тридцать избирательных участков Приморья оборудованы камерами наблюдения в режиме реального времени. Власти региона сообщали, что, по данным наблюдателей, жалоб и нарушений не зафиксировано.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.