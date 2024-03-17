Наблюдатель из Бельгии поделилась впечатлением о выборах в Приморье

«Большая явка избирателей (в Приморском крае — ред.), и большое количество молодежи, которые приняли участие в выборах. Они, на наш взгляд, проявляли большое желание принять участие в этих выборах…. Мы не заметили какого-либо давления на молодых людей во время их волеизъявления. И мы не заметили никаких нарушений», — сказала наблюдатель.