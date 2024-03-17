Немецкого журналиста шокировало увиденное в зоне спецоперации

«Сожженные и уничтоженные машины повсюду, многие из них немецкого и американского производства. Можно увидеть остатки бронемашины Bradley», — отметил он.
Шварцкопф подчеркнул, что ВСУ трудно справляться с российскими дронами, поскольку они постоянно совершенствуются. Он также добавил, что нехватка артиллерийских снарядов делает украинских военных беззащитными перед огневой мощью России.
«В день Россия использует по меньшей мере в пять раз больше снарядов, чем Украина», — рассказал репортер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.