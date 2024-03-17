Голикова проголосовала на выборах президента

«Вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала в одной из школ в центре Москвы», — говорится в сообщении.
Голикова отметила, что участие в выборах — это долг каждого гражданина России, поскольку идет выбор будущего страны. Голосование также идет и за участников специальной военной операции, которые сейчас находятся на передовой.
«Мы всегда отличались тем, что в радости, в испытаниях страна консолидировалась. Мне кажется, сейчас как раз тот самый день, когда мы должны проявить себя, проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки, прийти вместе с семьями. Кто-то, наверное, проголосует онлайн, до восьми часов время еще есть», — сказала вице-премьер.
Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.