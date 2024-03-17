Голикова проголосовала на выборах президента

«Мы всегда отличались тем, что в радости, в испытаниях страна консолидировалась. Мне кажется, сейчас как раз тот самый день, когда мы должны проявить себя, проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки, прийти вместе с семьями. Кто-то, наверное, проголосует онлайн, до восьми часов время еще есть», — сказала вице-премьер.