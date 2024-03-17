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В онлайн-голосовании приняли участие более 3,5 миллиона москвичей

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Более 3,5 миллиона человек получили бюллетени в рамках онлайн-голосования на выборах президента России в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием.
Источник: © РИА Новости

«Выдано бюллетеней — 3 505 796, получено бюллетеней — 3 483 300», — следует из данных по состоянию на 14.44 мск.

Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, могут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.