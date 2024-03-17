Виталий Хоценко посетил омский центр общественного наблюдения за выборами

Виталий Хоценко сегодня, 17 марта, в третий день голосования на выборах президента страны, посетил Центр общественного наблюдения, где располагаются группа мониторинга, колл-центр и экспертные площадки.
Первым делом губернатор зашёл зашёл в колл-центр, сотрудники которого (студенты-волонтёры) все три дня принимают звонки избирателей и отчёты общественных наблюдателей.
Международные наблюдатели, рассказывая главе Омского региона о своей работе, отметили, что побывали и в районах, и в областном центре, и везде им понравилась как организация избирательного процесса, так и уровень технической оснащённости участков.
Председатель общественного штаба по наблюдению за выборами Лидия Герасимова продемонстрировала губернатору видеостену, где идёт изображение с 614 избирательных участков. Если есть какие-то сомнения, общественные наблюдатели могут оперативно найти нужный момент и просмотреть повторно.
«Пообщался с независимыми наблюдателями, говорят, что никаких замечаний не зафиксировано. Никаких проблемных сигналов не видят и представители политических партий. У нас действует, по сути, четыре уровня наблюдателей. В целом всё у нас хорошо, и явка избирателей неплохая», — отметил губернатор.