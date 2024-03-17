Виталий Хоценко посетил омский центр общественного наблюдения за выборами

«Пообщался с независимыми наблюдателями, говорят, что никаких замечаний не зафиксировано. Никаких проблемных сигналов не видят и представители политических партий. У нас действует, по сути, четыре уровня наблюдателей. В целом всё у нас хорошо, и явка избирателей неплохая», — отметил губернатор.