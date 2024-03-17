Более 8 тысяч россиян уже проголосовало в Беларуси

МИНСК, 17 мар — Sputnik. По состоянию на 14:00 явка на избирательных участках в Беларуси составила 8739 человек, сообщили в пресс-службе посольства России.
В российском дипломатическом представительстве напомнили, что голосование на выборах президента РФ идет в Минске и всех областных центрах страны.
«Двери избирательных участков будут открыты для граждан России до 20:00 вечера», — уточнили в пресс-службе.
В посольстве отметили, что в этом году явка на избирательные участки выше, чем было в ходе других электоральных компаний. Это объясняется повышенным вниманием граждан к выборам президента.
Избирательные участки готовы к повышенной активности российских граждан. Тем не менее, возле участков уже появились очереди из россиян, которые хотят отдать свой голос на выборах.
На всех избирательных участках на белорусской территории проводится быстрый досмотр граждан ради обеспечения их собственной безопасности.
Также российские граждане, проживающие в Беларуси, имеют возможность проголосовать на дому. При обращении пожилых граждан к ним приезжают члены избирательной комиссии домой со специальной урной для выездного голосования.