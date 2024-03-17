Голосование на президентских выборах завершилось в Иркутской области

Голосование на выборах президента Российской Федерации завершилось в Иркутской области в 20.00. Все участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, голосование проходило на 1872 избирательных участках. Жители региона могли поддержать одного из кандидатов с 08.00 до 20.00 по местному времени. Выборы проходили три дня — с 15 по 17 марта.
По информации на 18.00, явка избирателей в регионе составила 59,91%. Всего в голосовании приняли участие 1090998 человек. Лидерами по явке стали Баяндаевский (80,85%), Нукутский (79,96%) и Эхирит-Булагатский (79,57%) районы.
Между тем на прошлых выборах президента в 2018 году наибольшее число избирателей проголосовали в Баяндаевском (67%) и Черемховском районах (65,6%), а также в Саянске (634,6%).