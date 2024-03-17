Названы избирательные участки в Башкирии, где зафиксирована максимальная явка

Наибольшее число проголосовавших на выборах президента РФ — 96%, отмечалось на участке № 2062 в Бишкураевском сельсовете Илишевского района. На участке № 24 в Демском районе Уфы, расположенном в школе № 113, проголосовало 82% избирателей. На участке № 767 в селе Аскарово — 86%, на участке № 1022 в селе Надеждино — 84%, на участке № 2316 в селе Шаймуратово Кармаскалинского района — 86%, на участке № 2629 в Мечетлинском районе — 83% избирателей.