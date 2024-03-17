Избирательные участки в ДНР завершили работу

Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики. Ранее Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР составила 57,84%.