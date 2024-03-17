Избирательные участки в ДНР завершили работу

«Сейчас 15.00, участок закрыт и начнётся процедура подсчета голосов, которая состоит из погашения бюллетеней, обработки бюллетеней тех, кто проголосовал сегодня на дому. Затем переходим к работе со списком, а после этого вскрываем сейф-пакеты, которые были на досрочном голосовании и сейф-пакеты с бюллетенями стационарных ящиков», — рассказала агентству председатель участковой избирательной комиссии № 343 Ольга Усатюк.
Голосование в Донецкой Народной Республике заканчивается раньше согласно решению ИК ДНР, принятому на основании постановления ЦИК РФ об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд.
Явка избирателей на выборах президента России в ДНР на 12.00 мск третьего дня голосования составляет 88,17%, сообщил ранее в воскресенье председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
Ранее в республике с 25 февраля проходило досрочное голосование. Как сообщали РИА Новости в республиканском избиркоме, 15 и 16 марта помимо основного голосования на избирательных участках продолжится работа выездных комиссий, как это было на досрочном голосовании. Также у жителей региона будет возможность проголосовать на придомовых территориях. По данным ЦИК ДНР, всего 15 марта начали работать 626 таких участковых избирательных комиссий на территории республики. Ранее Высоцкий заявил, что по итогам досрочного голосования явка на выборах президента России в ДНР составила 57,84%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.