Полиция Молдовы прокомментировала инцидент у посольства России: мужчина, бросивший коктейль Молотова, задержан

Он был немедленно задержан и опознан, и в настоящее время находится в инспекторате полиции для опроса и оформления документов. 54-летний мужчина является гражданином Республики Молдова, но утверждает, что он также является гражданином Российской Федерации, и этот факт еще предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.