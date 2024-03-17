Полиция Молдовы прокомментировала инцидент у посольства России: мужчина, бросивший коктейль Молотова, задержан

Комментарий молдавской полиции об инциденте у посольства России:
Сегодня, около 11:30, мужчина перебросил две ёмкости с легковоспламеняющимися веществами через забор посольства России в Кишиневе.
Он был немедленно задержан и опознан, и в настоящее время находится в инспекторате полиции для опроса и оформления документов. 54-летний мужчина является гражданином Республики Молдова, но утверждает, что он также является гражданином Российской Федерации, и этот факт еще предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.
В ходе слушаний он обосновал свой поступок тем, что недоволен действиями российских властей.
Все обстоятельства предстоит установить в процессе документирования.