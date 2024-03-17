В Подмосковье на выборах проголосовали более трех миллионов человек

ОДИНЦОВО, 17 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Подмосковье на 15.00 мск заключительного дня голосования составила 62,15% на избирательных участках и 93,54% дистанционно (из числа получивших доступ к ДЭГ), сообщили в Мособлизбиркоме.