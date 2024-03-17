В Подмосковье на выборах проголосовали более трех миллионов человек

«По состоянию на 15.00 на территории Московской области явка избирателей составила: на избирательных участках — 3 326 348 человек (62,15%), дистанционное электронное голосование — 808 002 человека (93,54%)», — отмечается в официальном Telegram-канале Мособлизбиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.