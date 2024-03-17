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Явка на выборах президента России превысила 69 процентов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента России к 15:25 мск составила 69,13 процента, сообщается на сайте ЦИК.
Источник: © РИА Новости

К 14:00 мск этот показатель был на уровне 66,08%.

На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55%, к 12:00 мск — 34,72%, к 17:00 мск — 51,9%. При этом после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она превысила 67%.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.

В свою очередь, досрочно свой голос на выборах успели отдать почти 2,6 миллиона россиян.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.