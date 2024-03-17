Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg

«Прошли те времена, когда словацкие дипломаты убеждали страны-члены ЕС начать переговоры о вступлении Украины в союз и когда Братислава отправляла Киеву боевые машины», — пишут авторы статьи.
Более того, Фицо публично упрекнул своих коллег в Евросоюзе в том, что они не хотят двигаться к мирному разрешению конфликта. Это вызвало негативную реакцию в Чехии и Франции. Так, Прага приостановила правительственные консультации со Словакией, а Франция исключила представителей страны из последующих переговоров по Украине, напоминают журналисты.
Однако, по мнению авторов, «Фицо не слишком обеспокоен потерей друзей в Европе».
Осенью 2023 года партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо Smer победила на выборах в парламент. Фицо публично выступал против поддержки Киева и осуждал Запад за «расстилание красной дорожки» перед украинскими националистами. Он также заявлял, что из-за помощи ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии — у нее не осталось боевых самолетов и систем ПВО.