Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg

Более того, Фицо публично упрекнул своих коллег в Евросоюзе в том, что они не хотят двигаться к мирному разрешению конфликта. Это вызвало негативную реакцию в Чехии и Франции. Так, Прага приостановила правительственные консультации со Словакией, а Франция исключила представителей страны из последующих переговоров по Украине, напоминают журналисты.