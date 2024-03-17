Более 70%: Пермь показывает рекордную явку на выборах

По сообщениям избиркома, жалоб на проведение процедуры в крае не поступало, избирательный процесс происходит в штатном режиме. А вот во многих других регионах не так спокойно — например, в Санкт-Петербурге девушка даже бросила коктейль Молотова на крыльцо избирательного участка.