Более 70%: Пермь показывает рекордную явку на выборах

«В Пермском крае к этому часу уже побит рекорд явки избирателей региона в современной истории выборов. По состоянию на 15:00 средняя явка по региону с учетом ДЭГ составила 71,2%, или 1 млн 401 тыс. 936 избирателей. Средняя явка по Перми с ДЭГ — 68,9% или 538 тыс. 143 избирателя», — сообщает официальный аккаунт пермского избиркома в Telegram.
На прошлых выборах президента России в 2018 году явка в Пермском крае составила 66,5%, таким образом, превышена и она.
По сообщениям избиркома, жалоб на проведение процедуры в крае не поступало, избирательный процесс происходит в штатном режиме. А вот во многих других регионах не так спокойно — например, в Санкт-Петербурге девушка даже бросила коктейль Молотова на крыльцо избирательного участка.