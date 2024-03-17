В Вашингтоне открылся участок для голосования на выборах президента России

Открывал участок глава дипмиссии Анатолий Антонов, он же был среди первых, кто опустил бюллетени в урну, отдав свой голос. В интервью РИА Новости ранее Антонов сообщил, что дипучреждения РФ, где граждане смогут голосовать на выборах, в воскресенье будут усиленно охраняться. Дипломаты готовы не допустить провокаций, отметил Антонов.