В Вашингтоне открылся участок для голосования на выборах президента России

Открывал участок глава дипмиссии Анатолий Антонов, он же был среди первых, кто опустил бюллетени в урну, отдав свой голос. В интервью РИА Новости ранее Антонов сообщил, что дипучреждения РФ, где граждане смогут голосовать на выборах, в воскресенье будут усиленно охраняться. Дипломаты готовы не допустить провокаций, отметил Антонов.
Кроме того, в посольстве работает электронная система предотвращения повторного голосования.
Участок будет работать 12 часов до 20.00 по местному времени. Проголосовать в Штатах можно также в генконсульствах в Хьюстоне и Нью-Йорке.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.