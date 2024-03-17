Миньон, блины и танцы сопровождают выборы на одном из участков в Ростове

«Для меня самого день выборов — это был всегда праздничный день, поэтому мы решили создать для наших граждан праздничную обстановку, чтобы они приходили, голосовали, и в хорошем настроении уходили домой», — сказал Абасов.
По словам собеседника агентства, на избирательном участке № 1904 в Первомайском районе Ростова-на-Дону на данный момент явка составляет более 60 процентов, люди продолжают идти на выборы, и их приходит в течение дня на участок все больше.
При этом в ходе голосования за все дни не было зафиксировано ни одной попытки совершения противоправных действий.
«На нашем избирательном участке не было ни одного нарушения, никаких негативных настроений тоже не было… к счастью, не было никаких провокаций, различных противоправных действий… на настоящий момент все хорошо», — отметил Абасов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.