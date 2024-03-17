Явка на выборах Президента в Воронежской области составила почти 70 процентов

В Избиркоме Воронежской области сообщили свежие данные по явке на выборах Президента России в нашем регионе. По сведениям на 15.00 воскресенья, 17 марта, свои голоса за кандидатов отдали 69,74 процентов избирателей. Напомним, поздним вечером 16 марта сообщали о 60-процентной явке.