Явка на выборах президента в Самарской области превысила 70 процентов

САМАРА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 70,33%, превысив показатель 2018 года, когда голосование длилось один день.