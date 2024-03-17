Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Явка на выборах президента в Самарской области превысила 70 процентов

САМАРА, 17 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Самарской области в третий день голосования на 15.00 по местному времени (14.00 мск) составила 70,33%, превысив показатель 2018 года, когда голосование длилось один день.
Источник: © РИА Новости

В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня — 18 марта.

«Данные о явке избирателей на 15.00 17 марта. В Самарской области явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составляет 70,33%. Проголосовали уже 1 681 504 жителя региона», — сообщил областной избирком в своем Telegram-канале.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.