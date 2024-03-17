Явка на выборах президента в Самарской области превысила 70 процентов

В Самарской области в 2018 году явка избирателей на выборы президента РФ составила 66,91%, тогда голосование проводилось в течение одного дня — 18 марта.
«Данные о явке избирателей на 15.00 17 марта. В Самарской области явка избирателей на выборах президента Российской Федерации составляет 70,33%. Проголосовали уже 1 681 504 жителя региона», — сообщил областной избирком в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.