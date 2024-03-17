Явка на выборах в Петербурге на 15:00 превысила 65 процентов

«Явка избирателей на выборах президента России в Санкт-Петербурге 17 марта на 15.00 составила 65,15%. В голосовании приняло участие 2 479 923 избирателя», — написал он.
В воскресенье в Петербурге в штатном режиме открылись 1947 постоянных избирательных участков и 47 временных участков. 17 марта началось голосование на 99 научно-исследовательских и гражданских судах, а также семи полярных станциях.
На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Петербурге составила 63,87%. Голосование тогда проходило один день.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.