Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%

«По состоянию на 15:00 в Республике Крым проголосовали 1 232 001 избиратель, что составляет 81,76%. Также на 15:00, по данным портала ДЭГ, проголосовали 121 449 избирателей, и это 92% от общего количества избирателей по дистанционному электронному голосованию», — сообщила она.