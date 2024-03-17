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Явка избирателей на выборах в Крыму превысила 81%

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости Крым. Явка избирателей на выборах президента России в Крыму превысила 81%, по состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн 232 тысячи избирателей. Об этом сообщила заместитель председателя Избиркома РК Инна Гузеева.

«По состоянию на 15:00 в Республике Крым проголосовали 1 232 001 избиратель, что составляет 81,76%. Также на 15:00, по данным портала ДЭГ, проголосовали 121 449 избирателей, и это 92% от общего количества избирателей по дистанционному электронному голосованию», — сообщила она.

Она напомнила, что голосование в республике продлится до 20:00, после чего участковые комиссии приступят к подсчету голосов и составлению итоговых протоколов.

Для голосования в Крыму открыты 1165 участков, 35 из них размещены в местах временного пребывания граждан. За ходом голосования следят более 2 тысяч наблюдателей, в том числе международные эксперты из четырех стран.

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