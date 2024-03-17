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В Алматы на час продлили время голосования на выборах президента России

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Генконсульство России в Алматы сообщило о продлении времени для голосования во время президентских выборов.
Источник: Sputnik.kz

«С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями участковых избирательных комиссий 8133 и 8134 города Алматы принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 (по местному времени)», — говорится в сообщении Генконсульства.

Напомним, избирательные участки должны были работать до 20:00.

У Генконсульства РФ в Алматы образовалась очередь из граждан России, желающих проголосовать на выборах.

Видео с места снял корреспондент Sputnik Казахстан.

Также большая очередь наблюдается и в Астане.