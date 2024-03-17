В Алматы на час продлили время голосования на выборах президента России

«С целью обеспечения избирательных прав граждан председателями участковых избирательных комиссий 8133 и 8134 города Алматы принято решение о продлении времени голосования на выборах президента Российской Федерации до 21:00 (по местному времени)», — говорится в сообщении Генконсульства.