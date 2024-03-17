«За родное — за своё!»: Тольяттинка стала стала обладателем четвертого автомобиля LADA Vesta

Уже 4 из 5 LADA Vesta нашли своих обладателей: жительница Тольятти стала новым победителем викторины «За родное — за своё!».
Подведены итоги четвертого, предпоследнего прямого эфира викторины. Ранее обладателями главного приза — автомобиля — стали:
жительница Самары;
жительница Сызрани;
житель Волжского района.
Полный перечень победителей публикуется на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» после завершения эфира.
Сотрудники Центра по обработке данных викторины обзванивают всех победителей. Если вы внесли в анкету корректные данные (номер телефона) для обратной связи, вам обязательно перезвонят.