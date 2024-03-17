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«За родное — за своё!»: Тольяттинка стала стала обладателем четвертого автомобиля LADA Vesta

Финальное подведение итогов викторины «За родное — за своё!» состоится в 21.00.

Уже 4 из 5 LADA Vesta нашли своих обладателей: жительница Тольятти стала новым победителем викторины «За родное — за своё!».

Подведены итоги четвертого, предпоследнего прямого эфира викторины. Ранее обладателями главного приза — автомобиля — стали:

жительница Самары;

жительница Сызрани;

житель Волжского района.

Полный перечень победителей публикуется на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» после завершения эфира.

Сотрудники Центра по обработке данных викторины обзванивают всех победителей. Если вы внесли в анкету корректные данные (номер телефона) для обратной связи, вам обязательно перезвонят.

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