Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах

В Туве выборы прошли на 187 участках. Все они также завершили свою работу в 20.00 (16.00 мск) воскресенья. Явка избирателей в регионе, по данным на 18.00 местного времени третьего дня голосования, превысила 94%. По состоянию на 1 января 2024 года, численность избирателей в республике составляет ‪206 030‬ человек.