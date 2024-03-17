Участки для голосования закрылись в восьми сибирских регионах

В Красноярском крае, где с 15 марта по 17 марта работал 2071 избирательный участок, явка, по данным на 15.00 (11.00 мск) итогового дня голосования, составила 71,27%. На 1 января 2024 года в регионе численность избирателей составляет 2 029 325 человек.
В Хакасии голосование проводили 375 участковых избирательных комиссий. Явка на 18.00 местного времени воскресенья (14.00 мск) составила 69,41%. Численность избирателей в республике составляет 395 078 человек.
В Туве выборы прошли на 187 участках. Все они также завершили свою работу в 20.00 (16.00 мск) воскресенья. Явка избирателей в регионе, по данным на 18.00 местного времени третьего дня голосования, превысила 94%. По состоянию на 1 января 2024 года, численность избирателей в республике составляет 206 030 человек.
В Кемеровской области на выборах работали 1566 стационарных избирательных участков. Явка избирателей на 13.00 мск третьего итогового дня голосования составила 91,29%. Всего свой голос на выборах могут отдать 1 905 832 избирателя.
В Томской области на выборах президента России работали 747 избирательных участков. Также в регионе с 15 по 17 марта можно было проголосовать дистанционно, предварительно зарегистрировавшись. Явка избирателей на 18.00 местного времени воскресенья с учётом ДЭГ составила 58,22%. Всего в выборах в Томской области могли принять участие 752 604 избирателя.
В Новосибирской области для организации голосования было образовано 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) применялись на 375 избирательных участках. Явка избирателей в регионе на 15.00 местного времени (11.00 мск) итогового дня голосования составила 56,25%. На 1 января 2024 года численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.
В Алтайском крае двери для избирателей в течение трех дней открывал 1701 избирательный участок. Проголосовать здесь также можно было с использованием дистанционного электронного голосования. Явка избирателей на 15.00 местного времени воскресенья превысила 55%. Общая численность избирателей составляет 1 756 560 человек.
В Республике Алтай все три дня голосования на выборах президента было открыто 235 избирательных участков. Всего в регионе зарегистрировано 163 584 избирателей. Явка на 18.00 местного времени итогового дня голосования составила 69,58%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.