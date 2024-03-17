В Татарстане явка на выборы Президента России на 15 часов составила 77,06%

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Кроме того, 45 временных избирательных участков открыты в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Ранее сообщалось, что общая явка на президентские выборы на 09:00 по московскому времени составила 36,55%.
В первый день свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы.