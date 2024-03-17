Явка на выборах в Нижегородской области приблизилась к 73 процентам

«По состоянию на 15.00 17 марта общая явка избирателей в Нижегородской области составила 72,69%. В голосовании приняли участие 1 807 690 избирателей. Без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) явка в Нижегородской области составила 70,11% (1 541 274 избирателя). Из 288 371 избирателя, включенного в список голосующих с помощью ДЭГ, проголосовали 266 416 человек, явка составила 92,39%», — сообщили в облизбиркоме.
Наибольшая активность голосования зафиксирована в Лукояновском, Дивеевском и Вадском муниципальных округах Нижегородской области.
Явка избирателей на выборах президента России 18 марта 2018 года, проводившихся один день, составила 65,98%.
По данным облизбиркома, численность избирателей в Нижегородской области на 1 января 2024 года составляет 2 483 405 человек. В дни голосования в регионе работают 2 181 избирательный участок. На выборах президента РФ в Нижегородской области также проводится дистанционное электронное голосование. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), включен 288 371 избиратель.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.