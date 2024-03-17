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В Херсонской области завершилось голосование на президентских выборах

ГЕНИЧЕСК, 17 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Херсонской области полностью завершено, все избирательные участки закрыты. председатель Херсонского избиркома Марина Захарова проголосовала за несколько минут до закрытия участков, сообщает корреспондент РИА Новости.
Источник: © РИА Новости

«Вот сейчас у нас уже завершающей этап, до закрытия участков осталось несколько минут. Я приехала на участок, можно сказать, в числе самых последних», — сказала журналистам Захарова после своего волеизъявления.

Руководитель Херсонского избиркома подчеркнула, что выборы были организованы на высоком профессиональном уровне и прошли хорошо, несмотря на множество провокаций со стороны Украины.

Основной день президентских выборов в России в 2024 году назначен на 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.