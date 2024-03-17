Фракция партии «Шор» добилась расширения списка получателей повышенных ветеранских пособий

Все участники боевых действий, у которых есть награды, будут получать повышенные ветеранские пособия. Соответствующую поправку депутата фракции партии «Шор» Регины Апостоловой в закон «О ветеранах» принял парламент на прошедшем заседании.
Изначально повышенные пособия предполагались для граждан, отстоявших защиту территориальной целостности и независимости Молдовы, а также награжденных орденом «Верность Родине» 1, 2 и 3 степени.
Согласно поправке от фракции партии «Шор», для всех лиц, удостоенных почетных звании и награжденных крестами или медалями, предусмотрена ежемесячная финансовая поддержка в 150 леев вместо 50, как было ранее. Те, кто имеет еще и ордена, будут получать 300 леев вместо 150.
Регина Апостолова отметила, что «размер пособий для тех, кто рисковал своей жизнью, выполняя воинский долг, должен быть больше». И очень важно, что первый шаг в этом направлении уже сделан.
«Мы очень рады, что смогли добиться в парламенте принятия этой важной поправки. Наши ветераны должны все время чувствовать поддержку со стороны государства. Наша задача — стоять за них горой», — сказала она.