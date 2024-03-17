Фракция партии «Шор» добилась расширения списка получателей повышенных ветеранских пособий

Согласно поправке от фракции партии «Шор», для всех лиц, удостоенных почетных звании‌ и награжденных крестами или медалями, предусмотрена ежемесячная финансовая поддержка в 150 леев вместо 50, как было ранее. Те, кто имеет еще и ордена, будут получать 300 леев вместо 150.