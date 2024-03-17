Голосование в Мелитополе завершилось под гимн России

За 10 минут до конца голосования председатель УИК сообщила об оставшемся на выполнение процедур времени. Последним избирателем на участке стала пожилая жительница запорожской столицы, пришедшая в районе 15.57 и бросившая бюллетень для голосования в урну ровно в 15.59.