Голосование в Мелитополе завершилось под гимн России

Голосование в Мелитополе завершилось точно по времени — в 16.00 (совпадает с мск).
До последней минуты жители продолжали приходить на избирательный участок в центре города, где находился корреспондент агентства. На этом участке, помимо журналистов, членов участковой избирательной комиссии и избирателей, присутствовали международные наблюдатели.
За 10 минут до конца голосования председатель УИК сообщила об оставшемся на выполнение процедур времени. Последним избирателем на участке стала пожилая жительница запорожской столицы, пришедшая в районе 15.57 и бросившая бюллетень для голосования в урну ровно в 15.59.