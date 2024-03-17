Крымчан ждет короткая рабочая неделя

Для всех россиян следующие длинные выходные наступят в конце апреля. Они продлятся четыре дня — в честь праздника Весны и Труда. Нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.