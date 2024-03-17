Крымчан ждет короткая рабочая неделя

На территории Крыма этот день, согласно республиканскому закону, является праздничным и выходным. Поэтому рабочая неделя стартует во вторник, 19 марта. Рабочими станут четыре дня — с 19 по 22 марта.
Также дополнительные нерабочие дни объявлены в этом году в Крыму в связи со следующими праздниками: 12 апреля — Ораза-байрам, 6 мая — Светлое Христово Воскресение (Пасха), 17 июня — Курбан-байрам и 24 июня — Святая Троица.
Для всех россиян следующие длинные выходные наступят в конце апреля. Они продлятся четыре дня — в честь праздника Весны и Труда. Нерабочими будут дни с 28 апреля по 1 мая. Субботний выходной с 27 апреля перенесен на 29 апреля.